Алексея Навального выдвинули в президенты. Фотография

24 декабря в разных городах России, включая Москву, прошли собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты. На собрании инициативной группы в Москве, где Навальный присутствовал лично, было объявлено, что документы о его выдвижении будут переданы в ЦИК в ближайшие часы. Навальный также объявил, что уже собрано более трети из необходимых для его регистрации 300 тысяч подписей. ЦИК неоднократно заявлял, что Навальный не может баллотироваться из-за судимости. Политик считает запрет противоречащим Конституции.

Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA