На собрании инициативной группы во Владивостоке Алексея Навального выдвинули в президенты
Обновление: Собрание инициативных групп по выдвижению Навального в президенты прошли в Красноярске и в Новосибирске.
Во Владивостоке состоялось собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты.
Как сообщил в твиттере координатор регионального штаба Навального, на собрание пришли 650 человек. Все они проголосовали за выдвижение кандидатуры Навального на пост президента.
Алексея Навального выдвинули кандидатов в Президенты России во Владивостоке! 650 за! Ни одного против) pic.twitter.com/9nBUNl2AoS— Олег Снов (@olsnov) December 24, 2017
По российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.
24 декабря собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты должны пройти в 20 городах России, в том числе в Москве.
В Москве собрание инициативной группы запланировано на пляже в Серебряном бору. На собрание инициативной группы в Москве Центризбирком, как было объявлено ранее, намерен прислать своего представителя. Ранее ЦИК неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Политик, ссылаясь на Конституцию России, называет такой запрет незаконным.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин будет баллотироваться на очередной срок.