На собрании инициативной группы во Владивостоке Алексея Навального выдвинули в президенты

Продолжение Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве

Обновление: Собрание инициативных групп по выдвижению Навального в президенты прошли в Красноярске и в Новосибирске.

Во Владивостоке состоялось собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты.

Как сообщил в твиттере координатор регионального штаба Навального, на собрание пришли 650 человек. Все они проголосовали за выдвижение кандидатуры Навального на пост президента.

Алексея Навального выдвинули кандидатов в Президенты России во Владивостоке! 650 за! Ни одного против) pic.twitter.com/9nBUNl2AoS — Олег Снов (@olsnov) December 24, 2017

По российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.