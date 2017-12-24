Навального выдвинули в президенты на собрании инициативной группы в Москве

В Москве на пляже в Серебряном бору состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального.

По оценке корреспондента «Медузы», находящегося на месте событий, на собрание, начавшееся с 1,5-часовым опозданием, пришли около тысячи человек, включая журналистов.

За выдвижение Навального проголосовали 742 человека, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Также на собрании инициативной группы было объявлено, что документы о выдвижении Навального планируется передать уже 24 декабря.

Представитель Центризбиркома присутствует на собрании инициативной группы.