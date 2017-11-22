Россия потеряла первое золото Олимпиады в Сочи. Как теперь выглядит медальный зачет

22 ноября Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации четырех российских скелетонистов, в том числе золотого призера Сочи-2014 Александра Третьякова. Это первая золотая медаль, которую Россия потеряет в рамках антидопингового расследования зимних Игр. Первое и второе место в марафоне уже теряли российские лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, но поскольку третьим был также россиянин Илья Черноусов, золотая награда осталась в сборной России. После серии решений МОК Россия уже потеряла шесть медалей Сочи-2014 и может потерять еще.



