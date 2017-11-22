У российских скелетонистов отняли медали Сочи-2014. В том числе золотую
Международный олимпийский комитет постановил дисквалифицировать четырех российских скелетонистов, участвовавших в Играх в Сочи в 2014 году. Медалей из-за обвинений в употреблении допинга лишатся золотой призер Александр Третьяков и обладательница бронзы Елена Никитина.
Спортсмены обязаны вернуть медали, их отстранили от участия во всех предстоящих Олимпийских играх. Такие же санкции применят против скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылициной, которые не заняли в Сочи призовых мест.
Золото Третьякова отойдет латвийцу Мартину Дукурсу — это будет единственная высшая награда сборной Латвии на этих Играх.
Поправка. Ранее в этой новости ошибочно сообщалось, что Россия лишилась четырех медалей Сочи-2014. На самом деле были дисквалифицированы четверо спортсменов, но только двое из них были медалистами. Приносим извинения.
Международный олимпийский комитет продолжает антидопинговое расследование против российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства.
С учетом последних решений, у России остается 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На момент окончания Олимпиады у россиян было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.