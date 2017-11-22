У российских скелетонистов отняли медали Сочи-2014. В том числе золотую

Международный олимпийский комитет постановил дисквалифицировать четырех российских скелетонистов, участвовавших в Играх в Сочи в 2014 году. Медалей из-за обвинений в употреблении допинга лишатся золотой призер Александр Третьяков и обладательница бронзы Елена Никитина.

Спортсмены обязаны вернуть медали, их отстранили от участия во всех предстоящих Олимпийских играх. Такие же санкции применят против скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылициной, которые не заняли в Сочи призовых мест.

Золото Третьякова отойдет латвийцу Мартину Дукурсу — это будет единственная высшая награда сборной Латвии на этих Играх.

Поправка. Ранее в этой новости ошибочно сообщалось, что Россия лишилась четырех медалей Сочи-2014. На самом деле были дисквалифицированы четверо спортсменов, но только двое из них были медалистами. Приносим извинения.