Модернизация и защита суверенитета: как Россия объясняла отправку немецких турбин в Крым

16 октября компания «Технопромэкспорт», закупившая турбины Siemens для поставки в Крым, подала иск против немецких партнеров. В российской фирме объяснили, что в 2015 году при заключении контракта немцы не имели права запрещать отправку турбин в Крым, так как это угрожает суверенитету России. Раньше Россия в споре с немцами использовала совершенно другую тактику, об этом можно прочитать тут.



