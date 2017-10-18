Модернизация и защита суверенитета: как Россия объясняла отправку немецких турбин в Крым
Meduza
09:56, 18 октября 2017
16 октября компания «Технопромэкспорт», закупившая турбины Siemens для поставки в Крым, подала иск против немецких партнеров. В российской фирме объяснили, что в 2015 году при заключении контракта немцы не имели права запрещать отправку турбин в Крым, так как это угрожает суверенитету России. Раньше Россия в споре с немцами использовала совершенно другую тактику, об этом можно прочитать тут.
Фото в анонсе: Stefan Boness / Ipon / Sipa / Scanpix / LETA