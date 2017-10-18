Покупатель газовых турбин Siemens обвинил компанию в угрозе суверенитету России

РБК
06:49, 18 октября 2017
Требует подтверждения

Компания «Технопромэкспорт», входящая в структуру «Ростеха», обвинила Siemens в угрозе суверенитету России. Об этом говорится во встречном иске «Технопромэкспорта» по поводу контракта на поставку газовых турбин Siemens. О содержании иска сообщает РБК со ссылкой на двух человек, близких к одной из сторон разбирательства.

По условиям контракта Siemens обязалась поставить турбины для Таманской ТЭС в Краснодарском крае. В контракте оговаривается, что их использование на других объектах возможно только с разрешения поставщика. Таким образом немецкая компания пыталась добиться гарантий исполнения европейских санкций, введенных против России. «Технопромэкспорт», закупив турбины, отправил их в Крым.

В иске «Технопромэкспорта» говорится, что с помощью особых условий контракта Siemens стремилась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС — именно в этом истец усматривает угрозу суверенитету России.

«Технопромэкспорт» выдвигает и еще две претензии. Во-первых, условия контракта нарушают принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России. Во-вторых, Siemens нарушила интересы жителей Крыма, запретив поставки оборудования на полуостров.

В своем иске российская компания просит суд признать ничтожными пункты контракта с Siemens, в которых оговариваются особые ограничения.

«Технопромэкспорт» собирается установить турбины Siemens на двух новых электростанциях в Крыму. Немецкая компания в начале июля обратилась в суд с требованием расторгнуть этот контракт и вернуть ей турбины. Siemens утверждает, что была введена в заблуждение российской стороной.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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