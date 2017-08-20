На митинг в Бостоне пришли 50 националистов и 40 тысяч их противников. Фотография

На 19 августа в Бостоне был запланирован митинг Коалиции за свободу слова — мероприятие, на которое позвали выступать известных ультраправых. После событий в Шарлоттсвилле противники националистов организовали собственный марш в Бостоне, чтобы помешать мероприятию своих идеологических оппонентов. В результате на митинг «За свободу слова» пришли 50 человек, которые выступали в беседке, окруженной 40 тысячами протестующих. За попытку организовать стычки полиция задержала 33 человека. Ответы на главные вопросы про американских неонацистов вы можете почитать тут.

Michael Dwyer / AP / Scanpix / LETA