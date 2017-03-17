Как ловили «ангарского маньяка». Репортаж «Медузы»
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Карьера Максима Мищенко. От «России молодой» и кресла в Госдуме до срока за мошенничество
Meduza
12:25, 17 марта 2017
Бывший лидер «Молодой гвардии» и бывший же депутат Госдумы осужден за мошенничество. Суд признал, что Максим Мищенко, работавший тульским чиновником, получил грант на проведение конференции, но она так и не состоялась. Скоро выйдет текст про его путь. Ссылку поставим здесь.
Фото в анонсе: Павел Смоляк / PhotoXPress
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