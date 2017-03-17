Бывшего прокремлевского активиста Максима Мищенко посадили за мошенничество. Но прославился он не этим

В пятницу, 17 марта, Новомосковский суд Тульской области приговорил бывшего лидера молодежного прокремлевского движения «Россия молодая» Максима Мищенко к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. В 2015 году Мищенко добился выделения 650 тысяч рублей на проведение конференции об аварии на Чернобыльской АЭС, однако деньги достались аффилированным с ним компаниям; мероприятие проведено не было. В середине 2000-х годов Мищенко был звездой уличного движения прокремлевских активистов, позже — стал депутатом Госдумы от «Единой России», а приговор суда слушал в статусе контрактника ВДВ. «Медуза» коротко рассказывает об удивительной карьере Максима Мищенко.

17 марта Новомосковский суд Тульской области приговорил бывшего лидера прокремлевского движения «Россия молодая» Максима Мищенко к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве; кроме того, он должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. В 2015 году Мищенко, находясь в должности заместителя министра внутренней политики Тульской области, добился выделения 650 тысяч рублей на проведение конференции о Чернобыльской АЭС, но мероприятие так и не провел. Вторым осужденным стал руководитель «Союза защиты инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС» Геннадий Ефимов, после показаний которого и было заведено уголовное дело о мошенничестве; Ефимова приговорили к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в 40 тысяч рублей.

Максим Мищенко выслушивает приговор в военной форме



Об этом сообщает корреспондент «Первого Тульского» https://t.co/rsbhcsExN8 pic.twitter.com/mvmN32kocg — ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ (@1Tulskiy) March 17, 2017

Максим Мищенко — один из самых ярких представителей прокремлевских молодежных движений середины 2000-х годов. Он родился в Таганроге в 1977 году, в 2001-м — закончил МГТУ имени Баумана, в 2005-м — защитил кандидатскую. На втором курсе университета Мищенко создал организацию, помогавшую студентам находить работу грузчиками, кассирами и промоутерами; часть зарплаты организация забирала в качестве агентского вознаграждения.

В 2005 году, на волне популярности молодежных прокремлевских движений «Наши» и «Молодая гвардия», Мищенко создал на базе своей организации движение «Россия молодая» (или «Румол»); идеология движения — гражданский национализм, направленный против «западной экспансии, терроризма и коррупции». Первое время «Румол» боролся с «оранжевой угрозой» (после «оранжевой революции» на Украине в 2004 году; считалось, что российская оппозиция хочет организовать такую в России), устраивая провокационные протестные акции на мероприятиях оппозиции. В 2009 году соратники Мищенко пикетировали гипермаркеты Metro и требовали «брать на работу студентов» вместо трудовых мигрантов.

Мищенко придерживался националистических взглядов, и еще в 2007 году требовал присоединения «Малороссии к России»; тогда «румоловцы» прибили к фасаду гостиницы «Украина» щит с российским триколором и двуглавым орлом. «Румол» сотрудничал с движением «Русский образ» — его лидера, националиста Никиту Тихонова, в 2011 году приговорили к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

В 2010 году Мищенко оставил движение «Россия молодая» своему преемнику Антону Демидову, а сам до 2015 года возглавлял одноименную всероссийскую общественную организацию.

В 2007–2011 годах Мищенко был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». Издание «Власть» рассказывало, что молодой политик «ярким депутатом не стал», а коллеги «плохо его помнят». За время работы в Госдуме он выступил всего 15 раз и написал один законопроект — о запрете пенсионных вычетов для работников студотрядов (и такая норма появилась в законодательстве в 2010 году). Как депутат Мищенко запомнился выступлением на митинге в поддержку «Единой России» в марте 2011 года, когда достав из пуховика сушеного леща, призывал «вначале делать, а потом говорить». «В детстве я поймал большого , но у самого берега леска ослабла, и он ушел. Я прибежал к деду хвастаться, а он спросил: „Где рыба?“», — говорил Мищенко, со сцены адресуя аналогичный вопрос лидерам партий-оппонентов «Единой России».

В новый созыв думы Мищенко не избирался, он стал членом Общественной палаты РФ. Там он предлагал отказаться от финансирования высокотехнологичной медицины в пользу обычной. «Конечно, мы не можем пройти мимо умирающего человека с раковой болезнью, но мы его все равно потеряем, он умрет, а мы не поможем десяти здоровым», — обосновывал он.

В 2014 году Максим Мищенко занял пост заместителя министра внутренней политики Тульской области. В областное правительство его пригласил бывший губернатор Владимир Груздев, с которым они вместе работали в Госдуме. В Тульской области Мищенко занимался массовыми мероприятиями и работой с некоммерческими организациями.

В 2015 году уже во время следствия Мищенко поступил на военную службу по контракту в отдельный гвардейский полк связи ВДВ. «Я всегда переживал, что не отдал долг родине, вот наконец-то получилось послужить», — приводила его слова «Власть». На оглашение приговора бывший прокремлевский активист пришел в военной форме. Своей вины он так и не признал.