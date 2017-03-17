Бывшего лидера «России молодой» Максима Мищенко посадили на два с половиной года за мошенничество
Бывшего лидера прокремлевского движения «Россия молодая» Максима Мищенко приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Приговор вынесла судья Новомосковского городского суда Тульской области Милена Елисеева.
Ранее обвинение просило отправить Мищенко в колонию на два года и лишить его государственных наград.
Второго фигуранта дела Геннадия Ефимова приговорили к полутора годам условно с учетом его второй группы инвалидности.
Мищенко отправится в колонию на 2,5 года, Ефимову дали условный срок - https://t.co/Wi4biuekIe pic.twitter.com/eZzHg1v782— Тула Активная (@tulactive) March 17, 2017
Мищенко и Ефимова признали виновными в мошенничестве при получении гранта на проведение конференции о Чернобыльской АЭС. Мищенко тогда работал замминистра Тульской области по внутренней политике, а Ефимов возглавлял Союз защиты инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Организация получила грант 650 тысяч рублей, но мероприятие проведено не было. Перед возбуждением уголовного дела в конце 2015 года Ефимов вернул выделенные деньги в бюджет, возместив ущерб.
В правительстве Тульской области Мищенко начал работать в 2014 году. До этого он в течение почти десяти лет возглавлял движение «Россия молодая». С 2007 по 2011 год Мищенко был депутатом Госдумы от «Единой России». После возбуждения уголовного дела, в 2016 году Мищенко поступил на службу по контракту в полк связи ВДВ.