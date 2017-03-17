Бывшего лидера «России молодой» Максима Мищенко посадили на два с половиной года за мошенничество

Бывшего лидера прокремлевского движения «Россия молодая» Максима Мищенко приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Приговор вынесла судья Новомосковского городского суда Тульской области Милена Елисеева.

Ранее обвинение просило отправить Мищенко в колонию на два года и лишить его государственных наград.

Второго фигуранта дела Геннадия Ефимова приговорили к полутора годам условно с учетом его второй группы инвалидности.