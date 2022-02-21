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Как же мы любим стрит-арт! А екатеринбургский в особенности. Сегодня в городе появилась работа, отсылающая к недавней истории с картиной ученицы Казимира Малевича на выставке в «Ельцин-центре».

История, если вы забыли, такая: в Екатеринбург привезли картину Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи. Вечером 7 декабря посетители выставки заметили, что двум из трех фигур на полотне кто-то пририсовал ручкой маленькие глаза. Вскоре выяснилось, что это был охранник «Ельцин-центра». Он раскаялся в содеянном и объяснил, что принял картину художницы за детский рисунок. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за охранника, заявив, что картина «наверняка стала стоить в 10 раз дороже».

Теперь граффити в поддержку российских олимпийцев постигла та же судьба, что полотно Анны Лепорской. Надеемся, что и к пока неизвестным авторам стрит-арта проявят такое же снисхождение.

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