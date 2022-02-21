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Кнопка любви
шапито

Представьте: вы приходите на работу, а там Генри Кавилл — Ведьмак и Супермен. У кого-то был именно такой день!

Источник: Meduza

Генри Кавилл, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, посетил «Warhammer World» — штаб-квартиру компании Games Workshop в Великобритании. И, забегая вперед, скажем, что актер, похоже, остался в восторге. Games Workshop выпускает настольные игры по вселенной Warhammer, о любви Кавилла к которым давно известно.

Он уже исправлял ошибки ведущего на шоу Грэма Нортона, перепутавшего «Warhammer» с «World of Warcraft» и показывал в инстаграме, как раскрашивает миниатюры из коллекции Games Workshop.

Во время визита Генри Кавилл пообщался и сфотографировался с сотрудниками Games Workshop, которые признали в нем настоящего фаната и подарили один из выпусков журнала «Белый карлик», в котором рассказывается о миниатюрах компании.

Ранее Кавилл признавал себя настоящим гиком, и сообщал что был бы заинтересован принять участие в адаптации вселенной Warhammer. Правда, Games Workshop пока не говорили о возможной киноадаптации своих настольных игр.

Все любят Генри Кавилла (и мы!)

 

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