Внимание: гифки, которые при воспроизведении задом наперед становятся только лучше ¡сачйес омярп хи етиртомсоП

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Не будет никакого хитрого вступления, сейчас мы просто покажем вам великолепный тред в твиттере. С гифками! С гифками, проигранными задом наперед.

Возможно, загрузки гифок придется подождать. Просим вас набраться терпения 😔 Или читать материал никуда не торопясь, оно того стоит.

Большое спасибо за пиццу, уважаемый мистер пес!

А эта гифка — просто огонь… 🥁

Вот это эффектное появление.

Берем свои слова обратно: вот — эффектное появление!

Как решить проблему нехватки продовольствия в мире:

А это отдает уже каким-то неуважением к котам.

Предоставим Тони Хоуку возможность самостоятельно ответить на этот вопрос:

Тони Хоук лучше всех

Тони Хоук в 53 года разучил новый трюк на скейте и посвятил его жене Кэтрин. Но настоящий трюк для всех нас — прочитать описание того, что же сделал Хоук

Тони Хоук лучше всех

Тони Хоук в 53 года разучил новый трюк на скейте и посвятил его жене Кэтрин. Но настоящий трюк для всех нас — прочитать описание того, что же сделал Хоук

В комментариях тред называют пока что лучшим в 2022 году. А еще — тем, ради чего придумали интернет. Даже как-то спорить не получается.

И еще почему-то очень захотелось пересмотреть «Довод»…

«Довод» наоборот — тоже «довод» 🤯

«Заходит Кристофер Нолан в бар, а он там уже сидит» ⏮ дерепан модаз есв едг ,«довоД» емьлиф о — ымем окьлоТ

«Довод» наоборот — тоже «довод» 🤯

«Заходит Кристофер Нолан в бар, а он там уже сидит» ⏮ дерепан модаз есв едг ,«довоД» емьлиф о — ымем окьлоТ

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!