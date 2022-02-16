Внимание: гифки, которые при воспроизведении задом наперед становятся только лучше ¡сачйес омярп хи етиртомсоП
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Не будет никакого хитрого вступления, сейчас мы просто покажем вам великолепный тред в твиттере. С гифками! С гифками, проигранными задом наперед.
Возможно, загрузки гифок придется подождать. Просим вас набраться терпения 😔 Или читать материал никуда не торопясь, оно того стоит.
Большое спасибо за пиццу, уважаемый мистер пес!
А эта гифка — просто огонь… 🥁
Вот это эффектное появление.
Берем свои слова обратно: вот — эффектное появление!
Как решить проблему нехватки продовольствия в мире:
А это отдает уже каким-то неуважением к котам.
Предоставим Тони Хоуку возможность самостоятельно ответить на этот вопрос:
В комментариях тред называют пока что лучшим в 2022 году. А еще — тем, ради чего придумали интернет. Даже как-то спорить не получается.
И еще почему-то очень захотелось пересмотреть «Довод»…