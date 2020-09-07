Внимание! Сюжет «Довода» почти невозможно заспойлерить — но это с одной стороны. А с другой, любая, даже самая незначительная деталь для кого-то может оказаться спойлером, вот такой парадокс. Если что, мы предупреждали.

В российском прокате уже идет «Довод» — новый фантастический боевик Кристофера Нолана, в котором герои ходят, сражаются и говорят задом наперед. А это значит, что зрители снова спорят, гений Нолан или нет. И не зря, ведь в концепции и сюжете «Довода» разобраться не так уж просто — даже при повторном просмотре.

Одних фильм бесит, других — восхищает, и это прекрасно видно по мемам и шуткам о новой работе Нолана. Там сплошь временные парадоксы, палиндромы и примеры того, как «Довод» мог бы выглядеть в реальной жизни.

О временных парадоксах

О гениальности Нолана

Об инверсии

О том, что «Довод» — везде!