Зачем смотреть «Довод» Кристофера Нолана, если есть «Бриллиантовая рука»? Это ведь один и тот же фильм!

Нет никакого Кристофера Нолана. И «Довода» тоже нет. Есть только Леонид Гайдай и «Бриллиантовая рука» — фантастический боевик, в котором Юрий Никулин перемещается во времени и предотвращает Третью мировую войну. Цитируя героев фильма, «не пытайтесь понять — чувствуйте». И смотрите трейлер!

SUPER_VHS

На самом деле это ролик российского ютьюбера Димы SUPER_VHS. Он взял цитаты и музыку из нового фильма Кристофера Нолана «Довод» (в котором герои ходят, дерутся и говорят задом-наперед) и совместил с кадрами «Бриллиантовой руки». Получилось даже слишком хорошо. Теперь ждем версию со «Сказкой о потерянном времени»!

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