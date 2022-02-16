Приплыли! Cybertruck Илона Маска можно будет превратить в лодку. Правда, за очень много денег и очень нескоро

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В 2020 году Илон Маск обещал в твиттере, что пикап Cybertruck сможет плавать. Правда, он скорее имел ввиду, что на нем можно будет пересечь небольшой ручей или не сразу пойти ко дну.

А вот создатели Cybercat настроены более оптимистично — и уже придумали решение, которое позволит превратить футуристичную машину в еще более футуристичную лодку. Для этого к Cybertruck нужно будет добавить электрические подвесные моторы, понтоны и подводные крылья. По заверениям разработчиков, все это хозяйство под силу установить одному человеку (причем довольно быстро), а хранить его можно прямо в кузове

Разработчики предлагают две комплектации: Cybercat и Cybercat Foiler. Отличия — во внешнем виде, максимальной скорости и емкости батареи. Самая дорогая версия сможет разгоняться до 40 км/ч и будет стоить 42 900 долларов. Запаса ее батареи хватит на 120 километров на максимальной скорости.

Звучит неплохо, но, во-первых, до старта продаж еще далеко. Компания-производитель только ожидает получения патента и проверяет заинтересованность рынка. Во-вторых, начало производства самого Cybertruck постоянно переносят, а без машины водными моторами можно разве что делать смузи.

Но зачем вообще кому-то понадобилось учить Cybertruck плавать? Создателей пикапа от Tesla вдохновил автомобиль Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил» — Lotus Esprit 1976 года. Илон Маск даже купил себе такой! Так вот, в фильме машина умела плавать под водой, как субмарина, так почему бы не научить этому и ее дальнего потомка?

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