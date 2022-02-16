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В городе Каноса-ди-Пулья на юге Италии разгорелся скандал из-за картины, которую повесили в местном соборе. На полотне, на которое благотворительная организация потратила 20 тысяч евро, нашли изображения настоятеля собора и бизнесмена — главы той самой организации. В итоге картину решено было убрать.

Сюжет картины — встреча Святого Сабина Каносского, епископа и покровителя города, и святого Бенедикта. Фигуры изображены в окружении других персонажей, в двух из них прихожане узнали своих знакомых: бизнесмена Серджио Фонтана, который нарисован в медицинской маске, и священника Феличе Бакко — он прикрывает лицо крестом.

Художник Джузеппе Антонио Ломусцио, написавший картину, взял удар на себя. Он сказал местным СМИ, что сам решил изобразить «двух авторитетных представителей местного сообщества». И вообще выбор сюжета и персонажей — дело его свободной художественной интерпретации.

Традиция изображать меценатов и клириков в картинах с религиозным сюжетом популярна еще с эпохи Возрождения. Тем не менее, эту работу придется переделывать: и Фонтана, и Бакко, как выяснилось, просили не изображать их. Кажется, именно из-за этого художник пытался их замаскировать, прикрыв лица маской и крестом.

Ломусцио уже согласился переписать картину, после чего она вернется на свое место в церкви. Да уж, отношения талантов и поклонников никогда простыми не были.

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