Протодиакон и священник поспорили о падении освященного спутника. Цепочка событий

Епископ Лукиан 26 ноября совершил молебен на космодроме Восточный. Лукиан окропил святой водой ракету-носитель «Союз-2.1б» и метеорологический спутник «Метеор-М», а также сотрудников космодрома, которых, как сообщают представители Благовещенской епархии, епископ напутствовал добрыми пожеланиями.

28 ноября

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Ракета успешно стартовала с космодрома Восточный, но вывести спутник на орбиту не удалось из-за ошибки в работе разгонного блока. В итоге спутник упал в океан.

чуть позже

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В тот же день протодиакон Андрей Кураев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что священники, которые освящают ракеты и спутники, должны отвечать за их падения. «Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг?» — сказал Кураев. В 2016 году протодиакон уже высказывался о падении спутника, освященного Лукианом. «Если после обряда катастрофа все равно произошла, то священник должен быть лишен сана», — заявил тогда Кураев.

29 ноября

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Кураеву ответил священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко. Он заявил, что освящение не защитит машину от ДТП, если водитель нарушает правила, а крещение не гарантирует того, что человек попадет в рай. «Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок», — рассказал Шевченко. Священник также уточнил, что если освятить автомобиль с пустым бензобаком, то он не заведется.