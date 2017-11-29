ТАСС: причиной падения ракеты после старта с Восточного стали неполадки в спутниковой навигации

Запуск 19 спутников с космодрома Восточный завершился падением разгонного блока «Фрегат» из-за проблем со спутниковой навигационной системой. Об этом со ссылкой на неназванный источник в ракетно-космической отрасли пишет ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что «Фрегат» использовал для выведения спутников на орбиту данные ГЛОНАСС и GPS. Была ли проблема в работе одной из систем или она заключалась только в неполадках бортового оборудования, источник ТАСС не рассказал.

Из-за неверной интерпретации данных разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.