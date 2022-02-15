Вы ни за что не угадаете, для чего нужна эта коробка! Но это идеальный подарок для родственников, с которыми хочется поддерживать связь

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Пользователь Хабра @gurux13 собрал БабаГрам — устройство, которое помогает его бабушке общаться с родными в телеграме. Скажем сразу, идея не нова, и сам автор этого не скрывает — в апреле прошлого года похожий прибор представил изобретатель из Испании.

БабаГрам собран на основе термопринтера из кассового аппарата — он печатает входящие сообщение на чековой ленте. Отвечать можно с помощью микрофона. Причем, чтобы никто не поссорился из-за аудиосообщений (признайтесь, иногда они бесят!), изобретатель предусмотрительно научил устройство преобразовывать голос в текст.

БабаГрам работает от сети и подключается к интернету через Wi-Fi, поэтому с ним не получится переписываться, например, в московском метро. Устройство умеет печатать не только текст, но и картинки или стикеры, передавая все оттенки серого.

Бабушка @gurux13 получила устройство в подарок на Новый год и уже вовсю переписывается с близкими. Надеемся, в ближайшее время ей не понадобится для этого VPN.

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