В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky пришел на мероприятие Музея искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) в платке от Gucci. Музыкант повязал его на манер российских бабушек.

«Просто хочется показать свою », — заявил A$AP Rocky. Музыкант отметил, что надеется ввести моду на такие головные уборы. Рэпер даже поменял описание своего профиля в инстаграме на «BABUSHKA BOI» — «ПАРЕНЬ В ПЛАТКЕ».

Исполнитель еще в августе 2018 года давал интервью с платком на голове, однако мемом его образ российской бабушки стал только после мероприятия в Лос-Анджелесе.

В начале января A$AP Rocky представил песню «Babushka», выступив на своем концерте в платке.

Adam Slack

Уже в марте музыканту ответили «Бурановские бабушки» — российский фольклорный коллектив, выступавший на «Евровидении» в 2012 году (с тех пор его состав был обновлен). Участницы исполнили свою версию песни «Babushka». «A$AP Rocky, айда к нам, будешь нашей бабушкой. Вон, платок у тебя уже есть. Бр-р-ра!», — читают они в припеве.

В конце видео «Бурановские бабушки», глядя на фотографию рэпера, хвалят его «красивые зубы», зовут в гости и обещают подарить «шикарный платок».

В ПЕРВЫЙ РАЗ