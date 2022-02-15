Новозеландская полиция пустила в ход против протестующих «Макарену», «Baby Shark» и Джеймса Бланта. Демонстранты выдержали удар и ответили глэм-металом

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В Новой Зеландии продолжаются протесты против обязательной вакцинации и введения ковид-паспортов. Демонстранты собрались у здания парламента в столице страны, Веллингтоне, разбили палаточный лагерь и не расходятся уже неделю. Полиция, видимо, так и не придумала, как заставить протестующих разойтись — и решила взять на вооружение… музыку!

Например, невероятно популярную (10 миллиардов просмотров в ютьюбе!) детскую песню «Baby Shark». А еще — «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце».

И «Youʼre Beautiful» Джеймса Бланта.

BBC News

Сам музыкант явно не пришел в восторг от такого обращения со своим творчеством — и призвал связаться с ним, если эта тактика полиции не сработает.

Надо ли говорить, что она не сработала? Протестующие активно подпевали — в том числе, кстати, и «Макарене», которую тоже использовали полицейские. А еще они включили мемную (и намеренно ужасную) версию песни «My Heart Will Go On» из «Титаника». Но демонстрантов не взяла и она.

Вместо того, чтобы в ужасе разбежаться, собравшиеся у парламента начали петь свои песни. Как отмечает AP, в ход пошла классика глэм-метала.

Twisted Sister

🤘 🤘 🤘

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