Биониклы вышли на митинг против Владимира Соловьева. Обошлось без задержаний

Биониклы — повелители стихий из одноименной серии экшен-фигурок компании Lego — вышли на митинг против Владимира Соловьева в Санкт-Петербурге. Участники акции держали плакаты с надписями «Соловьев», «Иди», «Пей», «Таблетки», «А не то», «Получишь» и «По жопе». Задержаний не последовало. Впрочем, как показали митинги снеговиков в Архангельской области, полиция признает такие мероприятия законными и претензий к их участникам не имеет.

Акцию организовали активисты движения «Молодежное Яблоко». Фотографии с митинга против Соловьева выложили в ВК. «В Петербурге биониклы, истерзанные руками Соловьева, решили выйти на митинг и напомнить ему о необходимости постоянно поддерживать терапию и не забывать принимать таблетки», — говорится в подписи к посту.

Война Соловьева и игрушечных биониклов длится уже больше месяца. Началось все с группы биониклов в Clubhouse, организованной блогером Майклом Наки, правозащитником Романом Киселевым и редактором журнала Doxa Арменом Арамяном (к ним также присоединился стендап-комик Александр Долгополов). Вместе с остальными бониклами они устраивали рейды на другие комнаты, зачитывали манифест, предлагали дружбу и призывали жертвовать деньги проекту «Doxa ОВД».

Позже биониклы объединились со своими врагами, группой лего-человечков, и вместе добились бана Владимира Соловьева в Clubhouse. Ведущему это очень не понравилось: в одном из прямых эфиров он рычал на фигурки биониклов и обещал открутить им головы. Ничего он в итоге не открутил — пожалел. Зато позже (за спиной у биониклов!) Соловьев дал интервью лего-человечкам в Clubhouse.

Полка Гика

Что это сейчас было

Вижу твиты про Clubhouse и Владимира Соловьева — якобы он объявил войну биониклам Кто это такие? И почему вообще Соловьев рычит на фигурки Lego?

Что это сейчас было

Вижу твиты про Clubhouse и Владимира Соловьева — якобы он объявил войну биониклам Кто это такие? И почему вообще Соловьев рычит на фигурки Lego?