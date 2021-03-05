Полиция признала: митинги снеговиков — законны. И у них тоже есть право на свободу слова
Полиция Архангельской области не нашла ничего противозаконного в действиях снеговиков, которые в конце января вышли на несогласованную акцию протеста с плакатами «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Это наша страна!!!» и «Мир хижинам, войну дворцам».
Хотя во время разгона полиция действовала особенно жестко (митингующих буквально уничтожили, а плакаты отобрали), дело об административном правонарушении в отношении организатора акции, активистки движения «Поморье — не помойка» Елены Калининой, возбуждать не стали.
4 марта Калинина опубликовала на своей странице в ВК фотографию письма из полиции с уведомлением о прекращении проверки в связи с отсутствием состава правонарушения. «Снеговики оправданы. Я за них рада!» — написала Калинина.