В Архангельской области полиция разогнала массовые протесты снеговиков. Их буквально «уничтожили», протокол тоже составили

В Архангельской области, деревне Зачачье, полиция разогнала акцию протеста снеговиков с плакатами «Долой царя», «Вова, между нами все кончено», «Это наша страна!!!» и «Мир хижинам, войну дворцам». Полиция действовала жестко: по сообщению «Двина сегодня», участников несогласованной акции буквально «уничтожили», их плакаты забрали.

Снеговиков слепила активистка движения «Поморье — не помойка» Елена Калинина. После того, как она опубликовала фотографии со снеговиками на своей странице в ВК, полиция, как следует из сообщения «Двина сегодня», увезла Калинину в Емецк для составления протокола.

«Пришла полиция, я так поняла, что это было указание из Архангельска местному участковому составить протокол, — сообщила Калинина изданию „29.ру“. — Что ему не нравится? Указание пришло — надо составить, все. Пока что они не могут квалифицировать [это по какой-то статье]. Они сняли плакаты [со снеговиков], увезли».

Обновление. Калинина у себя в ВК сообщила, что полиция не стала составлять протокол на снеговиков.