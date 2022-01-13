Видео на YouTube впервые набрало 10 миллиардов просмотров. Рекордсменом стал клип на детскую песню «Baby Shark»

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Клип на детскую песню «Baby Shark» первым в истории набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.

Рекордная отметка была преодолена утром 13 января. На момент написания этой заметки у видео уже 10 миллиардов и 4,4 миллиона просмотров.

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Клип на «Baby Shark» был размещен в июне 2016 года. В ноябре 2020 года видео стало самым просматриваемым в истории YouTube, обогнав клип на песню Луиса Фонси «Despacito».

Отметка в миллиард просмотров на YouTube впервые была преодолена в 2011 году — это сделал клип на песню «Gangnam Style» южнокорейского исполнителя Psy.

Население Земли сейчас составляет примерно 7,9 миллиарда человек.

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