Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Видео на YouTube впервые набрало 10 миллиардов просмотров. Рекордсменом стал клип на детскую песню «Baby Shark»

Источник: YouTube

Клип на детскую песню «Baby Shark» первым в истории набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.

Рекордная отметка была преодолена утром 13 января. На момент написания этой заметки у видео уже 10 миллиардов и 4,4 миллиона просмотров.

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children
Pinkfong Baby Shark — Kids' Songs & Stories

Клип на «Baby Shark» был размещен в июне 2016 года. В ноябре 2020 года видео стало самым просматриваемым в истории YouTube, обогнав клип на песню Луиса Фонси «Despacito».

Отметка в миллиард просмотров на YouTube впервые была преодолена в 2011 году — это сделал клип на песню «Gangnam Style» южнокорейского исполнителя Psy.

Население Земли сейчас составляет примерно 7,9 миллиарда человек.

Еще про «Baby Shark»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!
Реклама