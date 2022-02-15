Двумерный Чип и трехмерный Дейл воссоединяются 30 лет спустя, чтобы найти пропавшего друга Это трейлер нового фильма о бурундуках-спасателях

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Disney представил трейлер полнометражного фильма о Чипе и Дейле. По сюжету бурундуки (и не только) играли роли в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь» и стали суперзвездами. Тридцать лет спустя старые друзья воссоединяются — причем Дейл сделал себе «3D-пластику», а Чип остался двумерным. Теперь они должны найти пропавшего друга. Кто это, не уточняется, но, кажется, в трейлере не хватает Гаечки.

Walt Disney Studios

Также в ролике можно увидеть Аладдина, Скруджа Макдака и отсылку к киноадаптации мюзикла «Кошки». Чипа озвучивает Джон Малейни, Дейла — Энди Сэмберг. Постер фильма шутливо обещает, что фильм будет «не перезапуском, а возвращением» (и это вызывает опасения).

Это не перезапуск, а возвращение: новый, ранее невиданный, на 100% оригинальный фильм (основанный на существующей интеллектуальной собственности Disney)

Проката в кинотеатрах пока не обещают: фильм 20 мая выйдет только для подписчиков недоступного в России стриминга Disney+.

Все-таки Чип или Дейл? 🤔

Чип или Дейл? Ильф или Петров? Князь или Горшок? Тест «Медузы», в котором мы разбиваем пары

Все-таки Чип или Дейл? 🤔

Чип или Дейл? Ильф или Петров? Князь или Горшок? Тест «Медузы», в котором мы разбиваем пары

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