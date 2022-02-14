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14 февраля никуда не деться от историй о любви. А в нашем случае это еще и история о выдрах — чтобы максимально расширить целевую аудиторию. Эх, волнуемся, даже не знаем, с чего начать… В общем, почти полтора года назад, 16 октября 2020 года, мы опубликовали в нашем инстаграме вот такой пост.

История выдры Харриса, которому завели сайт знакомств и нашли подружку по имени Тыква, вдохновила нас на то, чтобы устроить выдра-дейтинг среди подписчиков. Пост собрал больше двух тысяч комментариев и, как выяснилось совсем недавно, привел к созданию как минимум одной семьи!

10 февраля наша подписчица Ирина сообщила, что вышла замуж именно благодаря посту с выдрами. Мы, конечно, не сдержались и от души поорали в комментариях — не забыв о ***** (ерунде) с предупреждением о статусе «иноагента». И тут же побежали выяснять подробности. И вот что выяснили (рассказ Ирины незначительно отредактирован).

Ирина

Я вообще не собиралась ни с кем знакомиться, а просто зашла посмотреть, что в таких ситуациях люди пишут о себе и кто чем пытается зацепить читающих. Увидела комментарий с подписью «Свят» — и если бы не имя, то, наверное, пролистала бы дальше. Но вместо этого подумала: «Что это еще за имя: Свят?» — и открыла его профиль. Там было мало личных фото, но одно мне понравилось, и я поставила лайк. А дальше все по классике: мы начали общаться и через несколько дней уже пошли на первое свидание. В итоге познакомились мы в октябре-2020, летом-2021 Свят сделал мне предложение, и 27 сентября мы поженились.

Вот тот самый комментарий А вот к чему он привел

По словам Ирины, она не сомневалась в том, что выйти замуж за Святослава — правильное решение: «Многие считают, что через такой промежуток времени после знакомства жениться рано, но это время было очень насыщенным на события, жизнь подкинула нам несколько непростых испытаний, после которых стало понятно, что мы можем вместе справиться со многим и быть друг другу опорой».

Любовь победит. С вашей помощью Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.

Конечно же, рубрика «Шапито» не могла не спросить, какую роль в жизни Святослава и Ирины теперь играют выдры? Ответ нас не разочаровал.

Выдры теперь наши тотемные животные и занимают в наших сердцах особое место 😄 После знакомства у нас появилась традиция присылать друг другу разные милые видео с ними. Мы не ходим куда-то специально на них смотреть, потому что не любим зоопарки, очень жалко становится видеть животных взаперти, а в Питере другой возможности их увидеть нет.

Давайте лучше посмотрим на выдр в естественной среде обитания — на гифках

А еще мы попросили Ирину пожелать что-нибудь нашим читателям в честь 14 Февраля — и, кажется, получили лучшее пожелание из всех возможных.

Хочется пожелать тем, кто уже нашел свою любовь, крепких и гармоничных отношений и много приятных моментов вместе. Тем, кто в поиске, — неожиданной и невероятной истории любви. А тем, кто не хочет отношений, — любви и уважения к себе. А также огромное спасибо «Медузе» за то, что вы такие крутые, и за то, что помогаете людям найти любовь и друзей.

Нам нечего добавить! Разве что поблагодарить в ответ всех, кто нас читает и поддерживает. Вы — ❤️ ❤️ ❤️

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