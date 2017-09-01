В зоопарке Орегона живет самец выдры по кличке Эдди. В 2013 году у него диагностировали артрит коленных суставов. Сотрудники зоопарка решили научить выдру играть с мячом, чтобы предотвратить развитие артрита. Дело в том, что во время плавания выдры помогают себе задними лапами, но при этом почти не задействуют колени.

Сначала Эдди просто ловил мяч лапками, а затем научился забрасывать его в кольцо. Волонтеры сняли на видео его первые успехи в баскетболе и опубликовали их на ютьюбе. Так Эдди стал звездой.

Sea Otter Hoop Dreams Oregon Zoo

В 2017 году Эдди исполнилось 19 лет. И он продолжает играть в баскетбол!

Eddie the sea otter Oregon Zoo