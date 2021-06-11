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Когда-нибудь видели, как измеряют температуру выдрам? Ничего, сейчас увидите! (Да, ради такого контента и нужна рубрика «Шапито»…)

Конкретно эта выдра выглядит крайне драматично — так, будто что-то случилось. А все потому, что хватается лапками за голову.

«А заперла ли я свою машину?»

«Я, когда забыл наушники дома»

«У меня пахнет изо рта?»

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