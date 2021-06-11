шапито
Выдра схватилась лапками за голову — получился «Крик» Мунка. А ей всего-то измерили температуру!
Источник: Meduza
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Когда-нибудь видели, как измеряют температуру выдрам? Ничего, сейчас увидите! (Да, ради такого контента и нужна рубрика «Шапито»…)
Конкретно эта выдра выглядит крайне драматично — так, будто что-то случилось. А все потому, что хватается лапками за голову.