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Стань агентом лета!

шапито

Выдра схватилась лапками за голову — получился «Крик» Мунка. А ей всего-то измерили температуру!

Источник: Meduza

Когда-нибудь видели, как измеряют температуру выдрам? Ничего, сейчас увидите! (Да, ради такого контента и нужна рубрика «Шапито»…)

Конкретно эта выдра выглядит крайне драматично — так, будто что-то случилось. А все потому, что хватается лапками за голову.

«А заперла ли я свою машину?»
«Я, когда забыл наушники дома»
«У меня пахнет изо рта?»

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