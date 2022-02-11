Spice Girls — снова в деле! Правда, пока не на настоящей сцене (а жаль), а в мире конструктора LEGO
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LEGO выпустит набор Spice Girl Tribute к 25-летию выхода второго студийного альбома «Spiceworld». Об этом в своем твиттере написала участница группы Мелани Си.
В набор войдут все пять участниц группы — Эмма Бантон, Джери Холливелл, Мелани Си (Мелани Чисхолм), Мел Би (Мелани Браун) и Виктория Бекхэм в легендарных костюмах. Высота каждой фигурки — примерно 8 сантиметров, а всего в конструкторе будет 578 деталей.
Это первый случай, когда героями коллекцию BrickHeadz стали реально существующие люди. До этого игрушки выходили с персонажами вселенных DC, «Гарри Поттера» и «Звездных войн».
Набор LEGO BrickHeadz Spice Girl Tribute можно будет купить с 1 марта за 50 евро. Будет ли он доступен в России, неизвестно: цена на российском сайте LEGO не указана.