игры

Песне «Wannabe» группы Spice Girls — 25 (!) лет. Чего же они хотят? А что такое «Zig-a-zig-ah»? Вспоминаем! Тест «Медузы» по одному из главных бэнгеров 90-х

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

25 лет назад, 8 июля 1996 года вышел дебютный сингл группы Spice Girls — «Wannabe». Прилипчивая песня почти мгновенно стала хитом, а Spice Girls — одной из самых успешных поп-групп в истории. А то вы без нас этого не знали! В общем, хватит ходить вокруг да около, сейчас проверим, как хорошо вы знаете песню, с которой началась история Spice Girls.

Пройти тест

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото в анонсе: MJ Kim / Spice Girls LLP / Getty Images