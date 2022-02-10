Снеговик? Снежная баба? Ну а может, лучше СНЕГОЗАВР?! Житель Миннесоты показал мастер-класс по лепке из снега во дворе своего дома

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Пол Ларком из города Бекер в Миннесоте прославился на весь интернет, сделав во дворе своего дома снежную скульптуру тираннозавра. Размеры снежного динозавра огромны (примерно 3,5 метра в высоту и 7 метров в длину), тело реалистично раскрашено, а зубы сделаны изо льда! Ларком выложил фотографии с динозавром в своем фейсбуке, а в итоге они попали на главную страницу Reddit. Автор скульптуры был очень удивлен, когда родственники и друзья рассказали ему об этом успехе.

Изданию Digg Ларком рассказал, что на скульптуру ушло три недели. «До этого я сделал около десяти подобных снежных фигур, но не таких больших. На этого динозавра меня вдохновила другая снежная скульптура — снежный таунтаун из „Звездных войн“. Многие думали, что это был динозавр, и даже расстраивались, когда понимали, что это что-то другое».

Скульптура уже стала местной достопримечательностью, но, к сожалению, совсем скоро исчезнет. «Я думаю, что она может простоять еще неделю, но все зависит от того, насколько будет тепло», — говорит создатель снежной фигуры.

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