В Калининграде сняли на камеру дружбу, продлившуюся 15 минут. Просто со снеговиком трудно сохранить теплые отношения

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В Калининградском зоопарке самец рыси по кличке Сатик завел крепкую дружбу со снеговиком-медведем. А через 15 минут променял нового приятеля на гордое одиночество.

Дело было так: в вольер к Сатику для «обогащения среды» подселили снежную фигуру, слепленную посетителями зоопарка. Снеговик тут же захватил все внимание Сатика: тот встал на задние лапы и принялся обнимать холодного медведя, а заодно тереться о него мордой. Удивительно, но снежная фигура пережила подобное проявление нежности и напористость.

Вот только Сатика (который среди сотрудников зоопарка имеет репутацию ветреной рыси) не хватило на серьезные, прочные отношения. Он потерся, пометил снеговика и был таков. В общем, друг из Сатика оказался именно что вдруг! Возможно, в дружбе со снеговиком ему просто не хватило тепла.

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В Канаде поспорили две рыси. Получилось «Ааааа!»

В Калининграде поспорили два снеговика

В Канаде поспорили две рыси. Получилось «Ааааа!»

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