Сделать Bugatti своими руками проще простого! Понадобятся: сварочный аппарат, глина, полиэтилен, остатки от японских авто и ГОД свободного времени!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Автомобили Bugatti настолько дорогие и редкие, что простому человеку редко удается даже увидеть их вживую. Вьетнамские ютьюберы NHẾT TV решили сделать суперкар сами — с нуля, из самых простых материалов и нехитрых запчастей. Чтобы собрать почти настоящий Bugatti Chiron, понадобился целый год, а весь процесс создания уместился в 45-минутное видео.

NHẾT TV

Рецепт Bugatti прост. Сначала нужно сделать металлическую раму, обернуть ее полиэтиленовой пленкой, нанести на эту основу глину и сформировать все линии и изгибы кузова. Далее поверх глины кладется слой гипса, когда он застывает, глина удаляется, и получившаяся гипсовая форма покрывается стекловолокном. Теперь снимаем гипс, и корпус готов! Его устанавливают на стальное шасси с деталями от Mazda и встраивают четырехцилиндровый двигатель Toyota. Как и следовало ожидать, машине далеко до настоящего Bugatti Chiron. Но выглядит она впечатляюще и звучит довольно грозно!

Стоимость настоящей Bugatti Chiron начинается от 2,5 миллиона евро, сколько потратили на ее создание блогеры — неизвестно, скорее всего, в сотню раз меньше. Даже с учетом всей долгой кропотливой работы со сваркой и стекловолокном.

NHẾT TV

Это далеко не первый автомобиль, который сделали NHẾT TV. На канале можно найти видео о создании Lamborgini, Ferrari и даже мотоцикла Ducati.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!