Каково сидеть за рулем Bugatti, несущегося со скоростью 417 километров в час? Охо-хо-хо! Сейчас узнаете

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Чешский бизнесмен Радим Пассер установил GoPro на переднюю панель Bugatti Chiron и снял видео с тем, как несется на скорости больше 400 километров в час.

Radim Passer

Так быстро Пассеру удалось разогнаться на прямом 10-километровом участке автобана А2 недалеко от Виттенберга в Германии. Любопытно, что полного 100-литрового бака бензина Chiron хватит только на 9 минут езды на такой скорости. Кстати, на канале Пассера можно посмотреть и другие поездки на спорткарах: Porsche 911 Turbo, Lamborghini Aventador и Bentley Flying Spur — правда, там и скорость поменьше.

Bugatti Chiron — модель суперкара, получившая название в честь автогонщика Луи-Александра Широна (он выступал за Bugatti с 1928 по 1958 год). Цены на авто начинаются от 2,5 миллионов евро.

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