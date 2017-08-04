Дубайский подросток переплюнул Киркорова: у него Ferrari с логотипами Louis Vuitton и Supreme

В середине июля французский модный дом Louis Vuitton выпустил коллекцию с американской уличной маркой Supreme. Это первая коллаборация люксового бренда и демократичной марки, которая нравится подросткам. Вещи из коллекции раскупили еще на предварительных продажах. Теперь их продают на Ebay за огромные деньги.

Самым главным фанатом Supreme и LV оказался не Филипп Киркоров, скупивший всю коллекцию в России, а 15-летний Рашид Белхаса из Дубая: у него теперь есть Ferrari, украшенный логотипами Louis Vuitton и Supreme.

A post shared by Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa) on Aug 2, 2017 at 5:01am PDT

В ближайшие три года Белхаса не сможет прокатиться на своем автомобиле — садиться за руль в Дубае можно в 18 лет.