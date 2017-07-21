Уличная марка Supreme выпустила коллекцию с Louis Vuitton. В России все вещи скупили Киркоров, Рудковская и популярные спортсмены

В середине июля французский модный дом Louis Vuitton выпустил коллаборацию с американской уличной маркой Supreme. Это первая совместная коллекция тяжеловеса люксового сегмента и демократичного бренда, стиль которого ассоциируется с подростковым. В Москве коллекция была доступна в бутике Louis Vuitton в ГУМе. Правда, обычным покупателям вещи не достались — все вещи раскупили владельцы VIP-карт еще до начала продаж. Самыми главными фанатами коллекции оказались российские спортсмены, Филипп Киркоров и семья продюсера Яны Рудковской.

Тимати и Евгений Плющенко

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Июл 17 2017 в 7:22 PDT

Нападающий сборной России Федор Смолов

A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Jul 15, 2017 at 9:46am PDT

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина

A post shared by Angelika Timanina (@angelikatimanina) on Jul 16, 2017 at 11:44pm PDT

Яна Рудковская

По мнению пользователей инстаграма, Рудковская перестаралась с рекламой коллекции. Также ее обвинили в отсутствии вкуса. Продюсер ответила на критику и посоветовала «тинейджерам, которым что-то не досталось» найти работу и «завоевать для своей Родины награды».

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 14, 2017 at 12:11am PDT

«Это вы, мои друзья, в очередях не стояли, как мы, за колбасой и сыром и прочими деликатесами советского времени! Все привыкли получать на блюдечке с золотой каемочкой. Так вы поработайте сколько мы пашем, ведь за этими картинками „красивой жизни“ стоит титанический труд, нервы, риски и здоровье», — написала Рудковская.

Филипп Киркоров

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jul 14, 2017 at 5:39am PDT

Как и Рудковская, Киркоров очень активно позировал в вещах из коллекции и стал мемом. Хотя редакторы издания Buro 24/7 считают, что Киркорову Supreme x LV «идет больше, чем кому-либо еще».

Fillip Carti — Magnolia (Philip Kirkorov in Supreme x Louis Vuitton) Air God

хочу чтобы меня любили так как филипп киркоров любит суприм — олег майами (@wowblowjob) July 16, 2017

Пользователи инстаграма предложили Supreme выпустить футболки с певцом.

A post shared by bacarado@gmail.com (@esha_ega) on Jul 15, 2017 at 3:24pm PDT

Несколько лет назад Supreme стала очень популярна у российских подростков. Правда, они заказывали подделки из Китая, а не оригинал из США. В соцсетях считают, что теперь марка стала совсем «зашкварной».

Supreme&LV на российском шоубизе выглядит дешевле, чем новая коллекция магазина "Одежда и обувь по низким ценам". — Ли (@noparssarran) July 17, 2017

Однако лучше всего логотипы Supreme и LV смотрятся на Сергее Шнурове.