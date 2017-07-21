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Уличная марка Supreme выпустила коллекцию с Louis Vuitton. В России все вещи скупили Киркоров, Рудковская и популярные спортсмены

Meduza
09:21, 21 июля 2017

В середине июля французский модный дом Louis Vuitton выпустил коллаборацию с американской уличной маркой Supreme. Это первая совместная коллекция тяжеловеса люксового сегмента и демократичного бренда, стиль которого ассоциируется с подростковым. В Москве коллекция была доступна в бутике Louis Vuitton в ГУМе. Правда, обычным покупателям вещи не достались — все вещи раскупили владельцы VIP-карт еще до начала продаж. Самыми главными фанатами коллекции оказались российские спортсмены, Филипп Киркоров и семья продюсера Яны Рудковской.

Тимати и Евгений Плющенко

Нападающий сборной России Федор Смолов

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина

Яна Рудковская

По мнению пользователей инстаграма, Рудковская перестаралась с рекламой коллекции. Также ее обвинили в отсутствии вкуса. Продюсер ответила на критику и посоветовала «тинейджерам, которым что-то не досталось» найти работу и «завоевать для своей Родины награды».

«Это вы, мои друзья, в очередях не стояли, как мы, за колбасой и сыром и прочими деликатесами советского времени! Все привыкли получать на блюдечке с золотой каемочкой. Так вы поработайте сколько мы пашем, ведь за этими картинками „красивой жизни“ стоит титанический труд, нервы, риски и здоровье», — написала Рудковская.

Филипп Киркоров

Как и Рудковская, Киркоров очень активно позировал в вещах из коллекции и стал мемом. Хотя редакторы издания Buro 24/7 считают, что Киркорову Supreme x LV «идет больше, чем кому-либо еще».

Fillip Carti — Magnolia (Philip Kirkorov in Supreme x Louis Vuitton)
Air God

Пользователи инстаграма предложили Supreme выпустить футболки с певцом.

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Несколько лет назад Supreme стала очень популярна у российских подростков. Правда, они заказывали подделки из Китая, а не оригинал из США. В соцсетях считают, что теперь марка стала совсем «зашкварной».

Однако лучше всего логотипы Supreme и LV смотрятся на Сергее Шнурове.

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