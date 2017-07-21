Уличная марка Supreme выпустила коллекцию с Louis Vuitton. В России все вещи скупили Киркоров, Рудковская и популярные спортсмены
В середине июля французский модный дом Louis Vuitton выпустил коллаборацию с американской уличной маркой Supreme. Это первая совместная коллекция тяжеловеса люксового сегмента и демократичного бренда, стиль которого ассоциируется с подростковым. В Москве коллекция была доступна в бутике Louis Vuitton в ГУМе. Правда, обычным покупателям вещи не достались — все вещи раскупили владельцы VIP-карт еще до начала продаж. Самыми главными фанатами коллекции оказались российские спортсмены, Филипп Киркоров и семья продюсера Яны Рудковской.
Тимати и Евгений Плющенко
Нападающий сборной России Федор Смолов
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина
Яна Рудковская
По мнению пользователей инстаграма, Рудковская перестаралась с рекламой коллекции. Также ее обвинили в отсутствии вкуса. Продюсер ответила на критику и посоветовала «тинейджерам, которым что-то не досталось» найти работу и «завоевать для своей Родины награды».
«Это вы, мои друзья, в очередях не стояли, как мы, за колбасой и сыром и прочими деликатесами советского времени! Все привыкли получать на блюдечке с золотой каемочкой. Так вы поработайте сколько мы пашем, ведь за этими картинками „красивой жизни“ стоит титанический труд, нервы, риски и здоровье», — написала Рудковская.
Филипп Киркоров
Как и Рудковская, Киркоров очень активно позировал в вещах из коллекции и стал мемом. Хотя редакторы издания Buro 24/7 считают, что Киркорову Supreme x LV «идет больше, чем кому-либо еще».
хочу чтобы меня любили так как филипп киркоров любит суприм— олег майами (@wowblowjob) July 16, 2017
Пользователи инстаграма предложили Supreme выпустить футболки с певцом.
Несколько лет назад Supreme стала очень популярна у российских подростков. Правда, они заказывали подделки из Китая, а не оригинал из США. В соцсетях считают, что теперь марка стала совсем «зашкварной».
Supreme&LV на российском шоубизе выглядит дешевле, чем новая коллекция магазина "Одежда и обувь по низким ценам".— Ли (@noparssarran) July 17, 2017
Однако лучше всего логотипы Supreme и LV смотрятся на Сергее Шнурове.