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Турист сорвал джекпот в Лас-Вегасе и не узнал об этом (не по своей вине). Работники казино две недели искали победителя — и нашли!

Источник: Meduza

В фильмах про Лас-Вегас часто показывают, как служба безопасности по камерам наблюдения вычисляет мошенников в игровом зале казино. Но в жизни все бывает и наоборот. 

8 января турист из Аризоны Роберт Тейлор сорвал джекпот на игровом автомате в казино Treasure Island. Сумма выигрыша — почти 230 тысяч долларов, но из-за сбоя автомат не сообщил о победе и не выдал приз.

К счастью, в Совете по контролю за азартными играми заметили несправедливость и нашли победителя. Для этого им пришлось провести настоящее расследование: просмотреть многочасовые записи с камер в нескольких казино, опросить свидетелей, изучить информацию о покупках в тот вечер и проанализировать данные о поездках.

Спустя две недели у них было имя счастливца, Роберт Тейлор к этому моменту уже успел вернуться домой в Аризону. Узнав о выигрыше, он сообщил, что собирается поехать за выигрышем. Надеемся, он заберет деньги домой, а не проиграет их в тот же вечер в лучших традициях фильмов про Лас-Вегас.

Прокачиваем удачу на максимум! 🎲

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Фото на обложке: Carl Raw / Unsplash

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