Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

Милый тюлень плыл-плыл, приустал и решил отдохнуть. И ему крупно повезло!

Источник: The Dodo

Житель графства Дорсет в Англии по имени Дженк Албайрак-Туе наслаждался сапсерфингом, когда заметил в воде тюленя. Тюлень тоже увидел Дженка — и направился прямо на него. Без лишних церемоний он ловко вскарабкался на доску Дженка, встряхнул мокрой мордашкой и принялся загорать. Дженку оставалось только удивляться и грести. «Скажи, хорошо проводишь время?» — осмелев, поинтересовался у тюленя сапсерфер. Но тот только потряс головой в ответ. А отдохнув, скрылся в воде в лучших традициях Англии: ни пока, ни до свидания!

Читайте также

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама