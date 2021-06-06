шапито
Милый тюлень плыл-плыл, приустал и решил отдохнуть. И ему крупно повезло!
Источник: The Dodo
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Житель графства Дорсет в Англии по имени Дженк Албайрак-Туе наслаждался сапсерфингом, когда заметил в воде тюленя. Тюлень тоже увидел Дженка — и направился прямо на него. Без лишних церемоний он ловко вскарабкался на доску Дженка, встряхнул мокрой мордашкой и принялся загорать. Дженку оставалось только удивляться и грести. «Скажи, хорошо проводишь время?» — осмелев, поинтересовался у тюленя сапсерфер. Но тот только потряс головой в ответ. А отдохнув, скрылся в воде в лучших традициях Англии: ни пока, ни до свидания!