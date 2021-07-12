Британскому солдату сначала очень не повезло: у него не раскрылся парашют. А потом ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО: он пробил крышу дома, приземлился на кухне и избежал серьезных травм

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6 июля около пяти часов вечера жители калифорнийского города Атаскадеро заметили в небе группу из нескольких парашютистов, один из которых крутился в воздухе, потеряв контроль над парашютом.

Спустя некоторое время он рухнул на жилой дом, пробил крышу и оказался внутри — по всей видимости, на кухне. В момент падения хозяев не было дома, и поэтому они избежали травм. Рядом оказалась соседка Роуз Мартин, которая работает медсестрой.

«Я побежала [в дом к соседям], чтобы убедиться, что с мужчиной все в порядке, и осмотрела его. Глаза у него были открыты, но я не знала, получил ли он травмы — и поэтому не хотела, чтобы его трогали», — рассказала Мартин каналу KSBY.

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Удивительно, но мужчине после такого падения действительно удалось избежать серьезных увечий. В пресс-релизе департамента полиции Атаскадеро говорится, что парашютист был в сознании и жаловался на боль, но видимых серьезных повреждений у него не было. Мужчину доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Позже выяснилось, что пострадавший был британским военнослужащим, который совершал тренировочный прыжок. У него не до конца раскрылся парашют. Все его коллеги приземлились благополучно.

Родственница хозяев дома, Линда Сэллади назвала «удивительным» тот факт, что парашютист при падении не задел мебель и бытовую технику. Роуз Мартин более категорична в своей оценке: «По-моему, это чудо. В смысле, кто вот так приземляется без парашюта и выживает?»

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