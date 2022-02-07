Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вопрос, которым задается мальчик: кто убил Марка? Вопрос, которым задается мужчина: кто кусал масло? Впрочем, справедливости ради для начала этим вопросом все же задалась женщина: пользовательница Reddit с ником ravens_revenge опубликовала фотографию бруска сливочного масла, который выглядел так, будто его кто-то покусал. «Очень терпеливо жду, когда мой жених проснется, и я смогу выяснить, откуда на масле следы от укуса», — написала она.

Преступление совершено под покровом ночи, подозреваемых — всего двое (жених и невеста), мотивы — таинственны. Этому делу были бы рады Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. Или Бенуа Блан…

Вскоре жених, второй подозреваемый и тоже пользователь Reddit с ником michaelmurfy проснулся. И, разумеется, заявил, что он ни при чем. Как и его невеста (по ее словам). А масло лежало в холодильнике. Также, по словам ravens_revenge, у них дома не было никакой ложки необычной формы, которая могла бы оставить такой след (запомним этот комментарий). Дело дошло до следственного эксперимента и сверки «отпечатков зубов».

«Мы с женихом укусили масло… следы не совпали. Но это подтверждает, что кто-то [другой] все же укусил брикет»

Но кто же это был? Комментаторы начали наперебой предлагать версии, которые, в основном, сводились к тому, что кто-то (или что-то 😱) живет в подполе без ведома хозяев. Или даже предлагать еще не женатой паре развестись. Повод, конечно, уважительный.

Это могло бы продолжаться бесконечно, но ответ на мучивший всех вопрос дал жених, Майкл. Предлагаем вам попробовать догадаться самостоятельно…

а теперь можете смотреть.

Да, дело было в п ростых советских кухонных щипцах. Дело раскрыто. 🕵️ Но мы слегка разочарованы!

Расследование, которое вас не разочарует

Пять лет назад мы посмотрели самый бесполезный телесюжет о сосисках. Все это время «Медуза» пыталась его переварить А теперь провела свое (абсолютно бесполезное) шапито-расследование

Расследование, которое вас не разочарует

Пять лет назад мы посмотрели самый бесполезный телесюжет о сосисках. Все это время «Медуза» пыталась его переварить А теперь провела свое (абсолютно бесполезное) шапито-расследование

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!