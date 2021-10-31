Пять лет назад мы посмотрели самый бесполезный телесюжет о сосисках. Все это время «Медуза» пыталась его переварить А теперь провела свое (абсолютно бесполезное) шапито-расследование

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В феврале 2016 года иркутский телеканал «АС Байкал ТВ» выпустил самый бесполезный телесюжет на свете (по крайней мере, такой вердикт вынесла редакция «Медузы»). В нем рассказывалось о местном жителе Гарнике Арояне — а точнее, о «недуге», который его одолел после поедания сосисок, купленных в обычном супермаркете.

Самое время пересмотреть этот шедевр

Michael Elgort

«Одну сосиску сразу же съел махом, даже не варил. Ну, бывает такое, люблю так делать», — признался Ароян журналистке Маргарите Кислициной. «Остальные сварил, также съел, — откровенничал он. — Лег спать. Ночью, может, час прошел… Все, начались недуги. Стало очень плохо».

Поскольку подозрения пали именно на сосиски, «АС Байкал ТВ» решил проверить то, что осталось от ужина Арояна. Для этого представители канала обратились в лабораторию областного управления Россельхознадзора. Ответ убил: «Сосиски соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям».

«Так что причиной недуга Гарника Арояна стали не сосиски, а что-то другое», — прокомментировала Кислицина, доверившаяся выводам специалистов. То есть поставила в расследовании не точку, а многоточие…

И вот прошло пять лет. Надежд распутать этот клубок тайн почти не осталось. Но «Медуза» не была бы «Медузой», если бы оставила все как есть. Поэтому в честь нашего семилетия мы решили докопаться до истины. И наконец ответить на важнейшие вопросы:

Как появился выпуск о сосисках?

Что было дальше с Гарником Арояном?

А главное — в чем была причина недуга иркутянина?

То самое шапито Самый бесполезный телесюжет: Гарник Ароян против сосисок

Глава, в которой журналистика умирает (а сосиски остаются)

Сибирский «банкрот»

О Гарнике Арояне и сосисках зрителям рассказали в программе «Новости». «Главное отличие „Новостей“ „АС Байкал ТВ“ от других информационных программ, выходящих в Иркутске, — определенная независимость в освещении событий», — с гордостью сообщается на сайте канала.

Программа «Новости» — главный продукт медиахолдинга. Впервые новостной эфир на канале прошел в январе 1994 года, саму же телерадиокомпанию основали и в 1991-м.

Долгое время «АС Байкал ТВ» был одним из самых успешных негосударственных медиахолдингов в Сибири. Но в конце 2018-го столкнулся с финансовыми трудностями из-за перехода России на цифровой формат вещания. Большая часть сотрудников новостной редакции уволилась. Спустя три года, в августе 2021-го, Арбитражный суд Иркутской области начал рассматривать заявление банка ВТБ о признании «АС Байкал ТВ» банкротом.

Тем не менее программа «Новости» выходит и сейчас — на каналах «Семерка» (входит в холдинг) и «Че». Но Маргарита Кислицина, снявшая в 2016-м сюжет о Гарнике Арояне, журналистикой больше не занимается. Если верить ее фейсбуку, уже два года она работает в администрации Иркутска. Просьбу корреспондента «Медузы» о комментарии Кислицина проигнорировала.

Бывший главный редактор «Новостей» Наталья Ветрова, теперь работающая на другом иркутском канале, сначала согласилась ответить на вопросы «Медузы» об Арояне и сосисках — но в итоге так этого и не сделала.

Глава, в которой сосиски не то, чем кажутся

«Сосиски должны приносить только радость»

Найти Гарника Арояна оказалось несложно. Он по-прежнему живет в Иркутске, хотя любит путешествовать. В своем инстаграме Гарник отмечает, что посетил уже десять стран и 28 городов.

Там же написано, что Ароян — предприниматель. Сейчас он управляет иркутским баром-рестораном Pafos. Сосисок в его меню «Медузе» обнаружить не удалось — только куриную колбаску, входящую в «английский завтрак». Но ресторанным бизнесом интересы Арояна не ограничиваются: он также занимается строительством домов, ремонтом квартир, продажей и арендой недвижимости.

В сообщении Гарнику Арояну корреспондент «Медузы» призналась, что сюжет о его недуге показался редакции забавным, но в то же время вызвал сочувствие. «Сосиски должны приносить только радость», — написала корреспондент «Медуза» Арояну — и попросила о небольшом интервью.

Мы планировали задать Гарнику Арояну следующие вопросы:

Удалось ли все-таки узнать причину недуга?

Как вышло, что про случившееся рассказал «АС Байкал ТВ»?

Как изменилась жизнь Гарника после выхода этого сюжета?

Стали ли его узнавать на улицах Иркутска?

Ест ли он сосиски сейчас? Изменилось ли его отношение к ним?

Почему тогда, в 2016-м, он съел одну сосиску сырой — причина в том, что так их вкус интереснее, а текстура плотнее?

Как ему кажется, почему сырые сосиски снискали дурную славу?

Какие сосиски все-таки самые лучшие?

Есть ли у Гарника Арояна любимые рецепты с сосисками?

Но эти вопросы, увы, так и не прозвучали.

«Да ничего [тогда] не случилось, — заявил корреспонденту „Медузы“ иркутянин. — Мы [АС „Байкал ТВ“] просто запускали рубрику „Контроль качества“. Это был пиар-ход для канала. На телеканале больше не работаю».

Как убедилась «Медуза», после выхода сюжета о сосисках в «Новостях» «АС Байкал ТВ» действительно появилась рубрика «Тест на качество». А Гарник Ароян, которого в сюжете представляли как жителя Иркутска, и правда работал на «АС Байкал ТВ». Он и вел рубрику «Тест на качество», в которой рассказывал «о продуктах и о том, к каким недугам они могут привести».

В интернете до сих пор можно найти несколько выпусков «Теста на качество». В одном из них иркутянин Антон Орлов признается, что любит йогурт, тогда как польза продукта вызывает у него сомнения. В другом — Сергей Литвинец (тоже иркутянин) рассказывает, что купил курицу «как обычно», но во время ее разделки обнаружил «какие-то наросты, вкрапления, красные точки мелкие». «На кровь даже не похоже, — говорит Литвинец. — Интересно, нормально это? Ненормально?»

Обсуждать постановочный сюжет телеканала о сосисках, как и в целом свою работу на телевидении, Гарник Ароян вежливо отказался. Сначала он сослался на занятость, а затем объяснил: «На самом деле не очень хочется про этот сюжет поднимать тему… Не многие поняли, что это просто прикол был».

И поинтересовался у корреспондента «Медузы»: «Других тем нет для разбора?»

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Нужно больше абсурда!

Семь лет назад мы обзавелись лицензией на ор (и даже ОР) Перед вами топ самых абсурдных, но любимых материалов «Медузы»

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Кристина Сафонова Фото на обложке: Shutterstock.com