Орангутан Бату объявлен «иностранным агентом». Он был обвинен в оскорблении ветерана и покинул Россию Только мемы — о выборах в Новосибирске, за которыми следила вся страна
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Орангутан Бату, может быть, и проиграл выборы новогоднего талисмана в Новосибирске (хотя правильнее будет сказать, что ему не дали победить) — но точно завоевал сердца россиян. Какие у нас доказательства? Мемы, много мемов!
Эта цепочка событий так сильно похожа на настоящую, что даже страшно.
Как и положено лидеру протеста, Бату вдохновлял людей на творчество.
Комментарии официальных лиц тоже вполне в духе времени.
Такой финал истории нам больше по душе!
И у Бату есть все шансы: однажды он уже выигрывал выборы.
А еще у него хорошая биография для политика: как сообщает издание НГС, Бату — примерный семьянин. В 2019 году у него с женой Мишель родилась дочка Джулия.