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Орангутан Бату, может быть, и проиграл выборы новогоднего талисмана в Новосибирске (хотя правильнее будет сказать, что ему не дали победить) — но точно завоевал сердца россиян. Какие у нас доказательства? Мемы, много мемов!

Эта цепочка событий так сильно похожа на настоящую, что даже страшно.

Как и положено лидеру протеста, Бату вдохновлял людей на творчество.

ФБК объявлен «экстремистской организацией» и ликвидирован по решению суда. А также объявлен в России «иностранным агентом». Исламистское движение «Талибан» внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена. Леонид Волков включен в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. leonidvolkov

Комментарии официальных лиц тоже вполне в духе времени.

На самом деле Дмитрий Песков говорил об этом WolfcharaWS

Такой финал истории нам больше по душе!

И у Бату есть все шансы: однажды он уже выигрывал выборы.

А еще у него хорошая биография для политика: как сообщает издание НГС, Бату — примерный семьянин. В 2019 году у него с женой Мишель родилась дочка Джулия.

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