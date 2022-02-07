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шапито

Орангутан Бату объявлен «иностранным агентом». Он был обвинен в оскорблении ветерана и покинул Россию Только мемы — о выборах в Новосибирске, за которыми следила вся страна

Источник: Meduza

Орангутан Бату, может быть, и проиграл выборы новогоднего талисмана в Новосибирске (хотя правильнее будет сказать, что ему не дали победить) — но точно завоевал сердца россиян. Какие у нас доказательства? Мемы, много мемов!

Edemiff

Эта цепочка событий так сильно похожа на настоящую, что даже страшно.

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Как и положено лидеру протеста, Бату вдохновлял людей на творчество.

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ФБК объявлен «экстремистской организацией» и ликвидирован по решению суда. А также объявлен в России «иностранным агентом». Исламистское движение «Талибан» внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена. Леонид Волков включен в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
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Комментарии официальных лиц тоже вполне в духе времени.

На самом деле Дмитрий Песков говорил об этом
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Такой финал истории нам больше по душе!

ZForever

И у Бату есть все шансы: однажды он уже выигрывал выборы.

А еще у него хорошая биография для политика: как сообщает издание НГС, Бату — примерный семьянин. В 2019 году у него с женой Мишель родилась дочка Джулия.

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