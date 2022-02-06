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Краткое содержание предыдущих серий: Новосибирск стал «новогодней столицей России» (не спрашивайте), и власти предложили жителям выбрать животное-талисман. Люди захотели поддержать орангутана Бату — «кандидат от народа» долгое время лидировал в голосовании на сайте мэрии. Но в ночь на 4 февраля кто-то начал массово вбрасывать голоса за белую медведицу Шилку, и между ней и Бату развернулась нешуточная борьба за лидерство. По версии издания «Тайга.инфо», против кандидатуры орангутана всерьез выступила администрация президента.

Но это еще не конец! Сегодня к лидерам голосования неожиданно подобрался «компромиссный кандидат» снежный барс Саян.

В какой-то момент ему даже удалось обойти Бату. Закончилось все не очень радостно, но, пожалуй, единственно возможным способом: новосибирский зоопарк, чьи питомцы и были кандидатами на «выборах», назвал опрос «фарсом» и попросил мэрию остановить голосование. Позже вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объявила, что опрос, который должен был закончиться 7 февраля в 23:55, остановлен досрочно. В завершившемся голосовании победил Бату, набрав 39,39% голосов. У Саяна 37,19%. Шилка сильно отстала — 11,94%. У манула Айши и тигра Макса дела совсем плохи: 8,53% и 2,95% голосов соответственно.

В понедельник мэрия Новосибирска, судя по посту Терешковой, должна выступить с комментарием — но вряд ли какие-то слова смогут утешить горожан, болевших за Бату.

Хорошо хоть, не дошло до такого

Борис, найдись! 🔎 Отыщите неповторимого депутата Бориса Вишневского среди двойников — похожих и не очень (ведь теперь мы все Борисы Вишневские)

Хорошо хоть, не дошло до такого

Борис, найдись! 🔎 Отыщите неповторимого депутата Бориса Вишневского среди двойников — похожих и не очень (ведь теперь мы все Борисы Вишневские)

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Фото на обложке: Новосибирский зоопарк