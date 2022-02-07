Объявлены номинанты «Золотой малины». Брюс Уиллис так отличился, что даже удостоился собственной категории

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Организаторы антинаграды «Золотая малина» объявили номинантов среди худших представителей киноиндустрии 2021 года. Главной «звездой» стал Брюс Уиллис, которому даже выделили отдельную категорию — «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года».

Paramount Movies

Прошедший год у актера был ударным — в прокате побывали аж восемь фильмов с его участием: «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Выжить в игре». Теперь все они номинированы на «Золотую малину».

42nd Razzie Nominations Razzie Channel

Девять номинаций оказалось у постановки Netflix «Диана: мюзикл» по популярной бродвейской пьесе. По пять номинаций у криминальных триллеров «Карен» Дэмона Дэниелса и «Женщина в окне» Джо Райта.

Четыре номинации, включая «Худший фильм», заработала картина Леброна Джеймса «Космический джем: новое поколение». Столько же наград может получить музыкальная драма «Дорогой Эван Хансен». Среди актеров и актрис, номинированных на «Золотую малину», Джаред Лето, Марк Уолберг, Эми Адамс, Меган Фокс, Бен Аффлек, Мэл Гибсон и другие. Полный список можно посмотреть здесь.

В жюри «Золотой малины» состоят более 1000 человек из двух десятков стран, а голосование проводится онлайн. «Победителей» премии назовут 26 марта — перед тем, как будут объявлены обладатели самой престижной голливудской кинопремии — «Оскара».

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