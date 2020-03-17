«Кошки» получили шесть антипремий «Золотая малина»

В Лос-Анджелесе объявили имена обладателей антипремии «Золотая малина» — награды за худшие достижения в кинематографе. Худшим фильмом стала экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».

CATS — New Trailer Universal Pictures

«Кошки», в которых сыграли такие звезды, как Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч и Иэн Маккеллен, в общей сложности получили шесть «Малин», в том числе за худший сценарий и худшую режиссуру.

Из-за пандемии коронавируса церемония вручения «Золотых малин» была отменена. Вместо нее просто назвали имена обладателей антипремий.

Премия «Золотая малина» вручается с 1980 года. На протяжении многих лет имена обладателей премии объявляли накануне вручения «Оскаров». Последние года перед «Оскаром» организаторы «Золотой малины» объявляют список номинантов. Номинантов и обладателей антипремии определяют на основании голосования 1100 членов «Золотой малины».