Red Hot Chili Peppers вернулись с новым клипом — и с Джоном Фрушанте! А новый альбом выйдет уже через два месяца (самим не верится)
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Кажется, больше всего группа Red Hot Chili Peppers любит испытывать терпение своих фанатов: три последних альбома вышли с интервалом в пять лет. «The Getaway» увидел свет в 2016 году. С тех пор группу успел покинуть гитарист Джош Клингхоффер, а на его место вернулся Джон Фрушанте — соавтор самых известных хитов.
Прошло еще два года (!), и вот RHCP выпустили первый сингл с грядущего альбома, песню «Black Summer». А заодно и клип на нее.
Видео напоминает сразу и «Under the Bridge», и «Zephyr Song», но главное — позволяет увидеть «золотой» состав группы в клипе впервые со времен «Hump de Bump». То есть, с 2007 года. 😳
А новый альбом получил название «Unlimited Love» и выйдет 1 апреля (надеемся, это не шутка).