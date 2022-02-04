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Кажется, больше всего группа Red Hot Chili Peppers любит испытывать терпение своих фанатов: три последних альбома вышли с интервалом в пять лет. «The Getaway» увидел свет в 2016 году. С тех пор группу успел покинуть гитарист Джош Клингхоффер, а на его место вернулся Джон Фрушанте — соавтор самых известных хитов.

Прошло еще два года (!), и вот RHCP выпустили первый сингл с грядущего альбома, песню «Black Summer». А заодно и клип на нее.

Red Hot Chili Peppers

Видео напоминает сразу и «Under the Bridge», и «Zephyr Song», но главное — позволяет увидеть «золотой» состав группы в клипе впервые со времен «Hump de Bump». То есть, с 2007 года. 😳

А новый альбом получил название «Unlimited Love» и выйдет 1 апреля (надеемся, это не шутка).

Джон, мы скучали!

Джон Фрушанте вернулся в Red Hot Chili Peppers. Вспоминаем, какой была (и теперь снова будет!) группа вместе с ним

Джон, мы скучали!

Джон Фрушанте вернулся в Red Hot Chili Peppers. Вспоминаем, какой была (и теперь снова будет!) группа вместе с ним

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