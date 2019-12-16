Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте

В ночь на 16 декабря группа Red Hot Chili Peppers сообщила в своем инстаграме, что гитарист Джош Клингхоффер покидает коллектив после 10 лет работы, а на его место возвращается Джон Фрушанте. Позже такие же посты появились в инстаграмах барабанщика Чеда Смита и бас-гитариста Фли.

«Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами, и многочисленные дары, которые разделили вместе», — говорится в заявлении группы.

Это уже второе возвращение Фрушанте в RHCP. Впервые он уходил из группы в 1992 году и возвращался в 1998-м. А десять лет назад вновь объявил об уходе, потому что его «музыкальные интересы повели его в другом направлении».

Джон Фрушанте пришел в Red Hot Chili Peppers в 1988 году. Вместе с ним группа записала свои самые известные и успешные альбомы — «Blood Sugar Sex Magik» (1991), «Californication» (1999), «By the Way» (2002) и «Stadium Arcadium» (2006), получив за последний четыре премии «Грэмми».